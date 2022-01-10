Суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, который оспорил законность аннулирования своей австралийской визы и решения о депортации, принятого пограничной службой, сообщает ТАСС.

По итогам слушаний, которые продолжались пять часов, Федеральный окружной суд отменил решение пограничников об аннулировании визы сербского теннисиста. Также суд постановил освободить Джоковича из отеля для мигрантов, где он находился с 6 января, и вернуть ему личные вещи. Министерство внутренних дел Австралии должно оплатить спортсмену все судебные издержки.

Суд отменил решение МВД о депортации Джоковича из-за процессуальных нарушений, допущенных пограничниками, которые работали с теннисистом в аэропорту. Тем не менее федеральные власти могут снова аннулировать визу серба, если посчитают, что он нарушил правила въезда в страну - вопрос о том, имел ли спортсмен право прибыть в Австралию без вакцинации от коронавируса, все еще открыт. Итоговое решение по австралийской визе теннисиста будет принято 11 января. В случае аннулирования визы сербу запретят въезд в Австралию на три года.

Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Спортсмен не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства виза теннисиста была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы.-0-