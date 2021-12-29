Суд в Бельгии отменил решение властей о закрытии театров и концертных залов из-за пандемии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный совет Бельгии - высший административный суд страны - отменил решение властей королевства о закрытии театров и концертных залов из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление было принято после обращения в суд деятелей культуры страны. Такую информацию сообщает ТАСС.

Как поясняет суд, власти не смогли доказать, что "залы, в которых проходят спектакли и концерты, представляют особую опасность для здоровья и жизни людей, способствуют распространению коронавируса, в связи с чем их нужно было бы закрыть".

26 декабря свыше 5 тыс. человек провели акцию в культурном сердце бельгийской столицы - на площади Мон-дез-ар, где расположены крупнейшие музеи Бельгии: Музей изящных искусств, Музей музыкальных инструментов, музей Магритта, Королевская библиотека и другие. Участники акции протестовали против решения правительства страны закрыть сразу после Рождества - с 26 декабря - практически все культурно-развлекательные заведения - кинотеатры, театры, концертные залы, казино, рождественские базары.

Представители свыше 50 театров и кинотеатров Брюсселя объявили, что не закроются и будут продолжать сеансы 26 декабря с соблюдением социальной дистанции и масочного режима в залах.

23 декабря правительство Бельгии ввело новые антиковидные ограничения, объявив о закрытии практически всех развлекательных заведений с 26 декабря в связи с быстрым распространением в стране штамма "омикрон". Было принято решение запретить проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях и прекратить до особого распоряжения работу кинотеатров, театров, концертных залов, казино и рождественских базаров. Всем предприятиям дана настоятельная рекомендация работать по удаленному принципу.

С октября в Бельгии введены QR-коды, которые обязательны для посещения ресторанов и любых массовых мероприятий. Получить их можно после вакцинации, перенесенного заболевания или в течение 48 часов после отрицательного теста на COVID-19.

25 декабря вирусологи университетов Левена и Хассельта объявили, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии и, как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране.

Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7 011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. Официальная статистика не содержит информации о числе заражений различными штаммами коронавируса.-0-