Суд в Гааге подтвердил получение заявления о геноциде мигрантов в Польше

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил заявление о геноциде мигрантов в Польше и рассмотрит его, подтвердили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Ранее глава белорусского центра "Системная правозащита", которая представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Беларуси, сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше.

"Мы можем подтвердить, что мы получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт. Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом и с полной независимостью и беспристрастностью", - сообщили в суде.

Там отметили, что в качестве первого шага суд оценит, содержатся ли в обращении аспекты, которые находятся вне его юрисдикции. "Как только мы примем решение о соответствующем следующем шаге, мы сообщим об этом заявителю и объясним причины нашего решения", - сказали в пресс-службе МУС.

Как сообщала БЕЛТА, польский гражданин Эмиль Чечко, 1996 года рождения, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира (части переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши) был задержан 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Беларуси "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси.

Эмиль Чечко подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору международного уголовного суда в Гааге (исковое заявление принято к рассмотрению). С его слов он лично (под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши) принял участие в расстреле беженцев, среди которых были женщины и дети.-0-