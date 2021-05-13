Суд в Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу Ильназа Галявиева, сообщает ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.

По словам прокурора, обвиняемый полностью признал вину в преступлении.

Как уточнили в пресс-службе Советского районного суда Казани, где проходило заседание, Ильназ Галявиев обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами "а", "в", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Зампрокурора Республики Татарстан Алексей Заика во время судебного заседания сообщил: экспертиза, которая определит вменяемость Ильназа Галявиева, займет минимум два месяца. "Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", - сказал он. По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Алексей Заика добавил, что в настоящий момент нет экспертного заключения о том, употреблял ли обвиняемый психотропные вещества.

Ильназ Галявиев на заседании заявил, что согласен с заключением под стражу.

По данным СК РФ, молодой человек на учетах у психиатра и нарколога не состоял. "Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, с начала текущего года близкие также отмечали его агрессивность и вспыльчивость.

В результате стрельбы в школе в Казани погибли девять человек, семь из которых - дети, среди погибших учительница и еще одна женщина. Кроме того, 23 человека пострадали.-0-