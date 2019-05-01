Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог, сообщает ТАСС.

Максимальный срок заключения, который грозил Ассанжу, составлял год, то есть 52 недели. По словам судьи Деборы Тэйлор, он может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не совершит дальнейших правонарушений.

Вестминстерский магистратский суд Лондона 2 мая начнет рассмотрение запроса США об экстрадиции Ассанжа.

В 2012 году Джулиан Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог. Он находился в посольстве Эквадора в Лондоне в течение семи лет, пока 11 апреля не был арестован с согласия эквадорских властей.-0-