Суд в Москве оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой суд в Москве оштрафовал на 6 млн российских рублей компанию Facebook за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Суд рассмотрел два протокола. Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Facebook ink. признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в общем размере 6 млн рублей", - сказали в суде.

Кроме того, суд оштрафовал на 11 млн российских рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.-0-