Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Москве вынес новый штраф компании Google за отказ удалить запрещенный контент, на этот раз сумма составила 3,5 млн российских рублей, сообщает газета "Известия".
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 3 млн 500 тыс. рублей", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
17 января компания Google была оштрафована на 4 млн российских рублей также за отказ удалить запрещенную информацию.
24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд российских рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta составили 5% от годового дохода данных компаний.
1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.-0-