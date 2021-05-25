Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей. Также компания признана виновной в совершении еще одного административного правонарушения по такой же статье, за что ей назначен еще один штраф в размере 2 млн рублей", - отметили в суде.

Как ожидается, сегодня в отношении Google будет рассмотрен еще один административный протокол.-0-