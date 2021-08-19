Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что информация касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.-0
"Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что информация касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.-0