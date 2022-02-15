Суд в Москве признал законным штраф Twitter в 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщает ТАСС.

"Решением Таганского суда от 15 февраля оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года, которым Twitter, Inc был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 (неудаление владельцем сайта или соцсети запрещенной информации) КоАП РФ, и оштрафован на 3 млн рублей", - заявили в пресс-службе суда.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией. На сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, а также материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, пропагандой наркотиков. Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика Twitter, а также накладывает штрафы. В частности, впервые к Facebook (Meta Platforms) будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации.-0-