Суд в Париже вынес приговор по делу о нападении на "Шарли Эбдо"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовный суд Парижа приговорил фигурантов дела о террористических нападениях 2015 года к длительным срокам заключения вплоть до пожизненного, сообщает Euronews .

Обвиняемыми на процессе стали 14 человек, трое - заочно. Все они, по версии следствия, помогали готовить нападения на редакцию сатирического еженедельника "Шарли Эбдо" и магазин кошерных продуктов.

Максимально суровое наказание назначено Мохамеду Белусину. Его называют главным вдохновителем нападения. Белусин познакомился с одним из парижских террористов Амеди Кулибали в тюрьме и фактически стал его наставником. Белусин смог сбежать в Сирию, где, по неподтвержденным данным, погиб.

К тридцати годам тюрьмы приговорены Али Риза Пола и Айят Бумедьен. Их называют наиболее близкими соратниками братьев Шерифа и Саида Куаши и Амеди Кулибали. Следствие полагает, что они непосредственно участвовали в подготовке нападений. Айят Бумедьен осуждена заочно. Али Риза Пола, которого считают "правой рукой" Кулибали, намерен обжаловать приговор, сообщила его адвокат.

Нападение на редакцию сатирического издания "Шарли Эбдо" было совершено 7 января 2015 года: братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию и открыли огонь по журналистам, собравшимся на утреннюю летучку. В теракте погибли в общей сложности 11 человек, среди которых девять сотрудников редакции. Чуть позже братья Куаши убили полицейского, который пытался остановить их автомобиль. Сбежавших с места преступления террористов настигли в здании типографии коммуны Даммартен-ан-Гоэль к северо-востоку от Парижа. 9 января около 17 часов Куаши вышли из типографии и открыли огонь по спецназу. Сотрудники элитного антитеррористического подразделения французской жандармерии (GIGN) открыли ответный огонь, в результате чего братья Куаши получили ранения, несовместимые с жизнью. Ответственность за теракт в "Шарли Эбдо" взяло на себя йеменское подразделение "Аль-Каиды" ("Аль-Каида на Аравийском полуострове").

Параллельно с этим Амеди Кулибали, заявивший о своей причастности к ИГ, 8 января в 8.00 убил сотрудницу муниципальной полиции Клариссу Жан-Филипп в Монруже к югу от Парижа, а также тяжело ранил двух сотрудников мэрии города. На следующий день террорист, которого не удалось схватить, взял заложников в кошерном магазине Hyper Cacher у бывшей Венсенской заставы на востоке французской столицы. В общей сложности Кулибали убил четырех человек, 26 человек были спасены в ходе штурма. Сам террорист был убит спецназом.

В результате терактов 7-9 января 2015 погибли 17 человек. Исламисты назвали это местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.-0-