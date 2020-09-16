Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF). Соответствующее решение было озвучено в среду на заседании суда, сообщает ТАСС.

"Суд признает виновным Валентина Балахничева в пассивной и активной коррупции и приговаривает его к трем годам тюрьмы", - зачитала решение судья.

Также суд признал виновным в пассивной коррупции бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова и приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Валентин Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990-го по 2015 год. Он был вынужден уйти в отставку в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Также к четырем годам тюремного заключения был приговорен бывший глава IAAF Ламин Диак. Сенегалец находится под стражей во Франции с ноября 2015 года, с 1999-го по 2015 год он возглавлял IAAF. Ему вменяются коррупция и намеренное сокрытие допинг-проб российских спортсменов. Среди обвиняемых также сын Ламина Диака Папа Массата Диак, советник экс-главы IAAF Хабиб Сиссе и бывший глава антидопинговой программы IAAF Габриэль Долле.

На слушаниях Ламин Диак признал, что IAAF скрывала положительные допинг-пробы россиян ради финансового благополучия организации. По его словам, санкции в отношении россиян не были введены вовремя, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о спонсорских контрактах. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали.-0-