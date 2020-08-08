Судно, на котором в Бейрут доставили аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно Rhosus, доставившее в 2014 году в порт Бейрута аммиачную селитру, возгорание которой, по данным властей, привело к взрыву 4 августа, затонуло в начале 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в The New York Times.

Журналисты издания ознакомились со спутниковыми снимками, фотографиями, данными о передвижении судов, а также иной информацией. Как они полагают, судно в ноябре 2013 года вышло из Батуми. На его борту было примерно 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Ее планировалось доставить в Мозамбик.

Судно сделало внеплановый заход в Бейрут, где было задержано из-за технических неполадок. Как отмечается в материале, груз с Rhosus переместили на склад. Издание опубликовало спутниковый снимок, который, как считают журналисты, подтверждает, что на судне уже в 2015 году не было никакого груза. В феврале 2018 года судно начало тонуть. Оно полностью ушло под воду в течение нескольких дней, говорится в статье.

Селитра, которую доставили в Бейрут на борту Rhosus, хранилась на складе примерно в 450 м от того места, где затонуло судно.-0-