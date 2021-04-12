Судно с мигрантами перевернулось близ Джибути, утонули 34 человека

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Джибути сегодня поступила информация об инциденте, в результате которого 34 мигранта утонули в акватории близ этого восточноафриканского государства. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Международной организации по миграции (МОМ).

Несчастный случай произошел сегодня на рассвете, когда судно, нелегально провозившее мигрантов, перевернулось в море у побережья Джибути.

По данным МОМ, за последние полгода это уже четвертый подобный инцидент, произошедший в данной акватории. В начале марта этого года не менее 20 человек погибли и многие получили травмы после того, как перевозившие их контрабандисты сбросили людей в воду с судна, на борту которого находилось более 200 мигрантов.-0-