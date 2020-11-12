Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Ливии: 74 человека погибли

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно, на борту которого находились более 120 мигрантов, включая женщин и детей, опрокинулось у берегов ливийского порта Аль-Хумс. Погибли по меньшей мере 74 человека, сообщает Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

Ливийская береговая охрана и местные рыбаки сумели спасти и доставить на берег 47 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются.

По данным МОМ, с 2014 года в водах Средиземного моря утонули не менее 20 тыс. мигрантов, пытающихся достичь берегов Европы.-0-