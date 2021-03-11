Судно с украинцами на борту затонуло в Черном море

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черном море у берегов Румынии затонуло судно, на котором были украинские моряки, сообщает Укринформ.

"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, двое погибших, продолжаются поиски одного человека", - написал в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Грузовое судно, которое направлялось в румынский порт Констанца, затонуло в 70 морских милях от побережья Черного моря, скорее всего, из-за очень сильного шторма.

По сообщению Offshore Engineer, румынская компания Grup Servicii Petroliere, которая предоставляет офшорные интегрированные услуги для нефтяной и газовой промышленности, заявила, что ее судно GSP Falcon получило сигнал бедствия от грузового судна в 4.40 по местному времени.

Румынская компания заявила, что экипаж корабля состоял из 13 человек - "12 мужчин и женщина, все граждане Украины".

Для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы ВМС Румынии направили вертолет. Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна. Их состояние удовлетворительное.-0-