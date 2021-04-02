Суэцкий канал планируют расширить

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что сейчас изучаются перспективы расширения судоходного канала, чтобы предотвратить повторение инцидента с застрявшим контейнеровозом, сообщает телеканал Al Arabiya.

В управлении Суэцкого канала считают, что контейнеровоз Ever Green совершил неверный маневр, который привел к серьезному отклонению судна. Усугубили ситуацию пыльная буря и сильный ветер.

В совокупности эти факторы привели к потере видимости и посадке корабля на мель. Однако в управлении подчеркнули, что погодные факторы не были основной причиной ЧП, так как до контейнеровоза канал успешно пересекли порядка 12 других судов в таких же погодных условиях.

По данным ТАСС, общая длина Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, на данный момент составляет 193,3 км, глубина - 24 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам.

Контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель, перегородив одномагистральную южную часть Суэцкого канала. На снятие судна с мели ушло шесть дней. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов.-0-