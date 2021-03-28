Суэцкий коллапс: очередь судов на проход в канал выросла до 65 километров

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Суэцком канале идет новая операция по освобождению застрявшего сухогруза. Сдвинуть судно с места и развернуть его пытаются десять буксиров. Дополнительную поддержку им оказывают двигатели самого судна, передает МИР 24.

Руль и гребной винт полностью освободили, подняв со дна более 20 тысяч тонн ила и песка. Однако ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. Учитывая неудачные попытки освободить проход, администрация Суэцкого канала готовится к возможной разгрузке судна.

Контейнеровоз под флагом Панамы заблокировал проход по каналу пять дней назад. Сейчас пробка из 370 судов на проход в Суэцкий канал растянулась на 65 километров. Многие компании уже отправляют свои грузы обходными путями, что значительно увеличивает сроки доставки.-0-