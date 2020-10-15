Сухопутные войска США получат гиперзвуковое оружие в 2023 году

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гиперзвуковое оружие поступит в Сухопутные войска США к 2023 году. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает ТАСС.

"В марте Сухопутные войска и ВМС США перешли важный рубеж, когда совместно провели испытание гиперзвукового планирующего блока. Мы намерены интегрировать эту технологию в батарею Сухопутных войск к 2023 году", - заявил шеф Пентагона. Он выступил на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации Сухопутных войск США.

Марк Эспер напомнил, что Сухопутные войска выработали ранее шесть приоритетов создания перспективных вооружений и военной техники. "На самом вверху этого списка - гиперзвуковые вооружения. Мы увеличиваем в течение следующих пяти лет свои капиталовложения в гиперзвуковые системы, чтобы можно было ускорить испытания, а также как можно скорее передать эти средства боевым частям", - сказал глава американского военного ведомства.

При этом он сообщил, что активно разрабатываются и средства защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и иных угроз такого рода. Пентагон планирует развернуть такие системы в четырех батальонах Сухопутных войск США в Европе через три года, отметил Эспер. "Сухопутные войска инвестируют в промежуточную маневренную платформу меньшей дальности, чтобы обеспечить солдатам защиту на все 360 градусов от беспилотных летательных систем и других угроз на малой высоте. Мы можем ожидать интеграции этой системы в четыре батальона в Европе в 2023 году", - подчеркнул министр.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали в последние месяцы, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Эспер 7 декабря указал, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от БПЛА.

Между тем президент РФ Владимир Путин 24 декабря подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.-0-