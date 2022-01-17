17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов в Алматы достигла почти $260 млн, в том числе по субъектам бизнеса - порядка $155 млн, сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, пишут РИА Новости.

"Предварительные данные на сегодня: общая сумма ущерба составила порядка 112,6 млрд тенге, из них по субъектам бизнеса - 67 млрд тенге", - сказал он на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.-0-