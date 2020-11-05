Суммарный госдолг еврозоны в 2020 году впервые в истории превысит 100% ВВП

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за пандемии коронавируса и достигнет 101,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованном осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК), сообщает ТАСС.

"Экономическая активность в Европе пережила сильнейший шок в первом полугодии и восстановилась в третьем квартале, - отмечается в Twitter Еврокомиссии. - Однако вторая волна пандемии порождает еще большую неопределенность и разрушает наши надежды на быстрое восстановление".

Рекордный госдолг в зоне евро в 207,1% ВВП демонстрирует Греция, которая так и не смогла улучшить свою кредитную ситуацию после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010-2011 годов. В 2021-м и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает сокращения суммарного госдолга ниже 100% ВВП.

При этом ЕК несколько улучшила прогноз по ВВП в 2020 году для 27 стран Евросоюза: спад составит 7,4% по сравнению с 8,3% в промежуточном летнем прогнозе. Однако Еврокомиссия снизила ожидания восстановления в 2021 году до 4,1% по сравнению с 5,8% в летнем прогнозе.

Аналогичная динамика наблюдается по государствам зоны евро: ЕК улучшила прогноз по спаду ВВП в 2020 году до 7,8% против 8,7% летом, но ухудшила ожидания восстановления до 4,2% на 2021 год против 6,1% в летнем прогнозе.

Также опубликованы ожидания экспертов на тему безработицы. "Политические меры, принятые странами ЕС, помогли смягчить воздействие пандемии на рынки труда. Ожидается, что уровень безработицы продолжит расти в 2021 году, но должен улучшиться в 2022-м по мере продолжения восстановления экономики", - сообщается в Twitter ЕК. В прогнозе говорится, что безработица в 2020 году в ЕС составит 7,7%, в 2021-м достигнет 8,6%, а в 2022-м снизится до 8%.-0-