Суперпрочный материал на основе касторового масла создали в Китае

10 апреля, Хэфэй /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские исследователи объявили о разработке суперпрочного материала на основе касторового масла.

Группе ученых из Аньхойского сельскохозяйственного университета под руководством профессора Ван Чжункая удалось синтезировать новый материал из полимерных молекул, полученных из касторового масла. Новинка имеет структуру, подобную паутине.

Паутина считается одним из самых прочных материалов. Секрет удивительного свойства тонких нитей заключается в своеобразной нанокристаллической структуре внутри белка.

Согласно результатам тестирования, предел прочности материала при растяжении превышает 200 МПа. При этом показатель у имеющихся аналогов составляют десятки МПа.

По мнению экспертов, разработка дает возможность форсировать использование биомассы в сельском хозяйстве и лесоводстве.-0-