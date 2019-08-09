Супертайфун "Лекима" достиг Китая

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супертайфун "Лекима", девятый в нынешнем сезоне, обрушился на материковую часть Китая. Об этом сообщила Центральная метеорологическая служба КНР.

По ее информации, "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах - около 50 м/с. Как сообщает агентство "Синьхуа", на острове Тайвань жертвой тайфуна ранее стал один человек, несколько пострадали. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии.

Ранее в Китае из-за приближения супертайфуна был объявлен наивысший уровень опасности.-0-