Супертайфун "Лекима" достиг Китая

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супертайфун "Лекима", девятый в нынешнем сезоне, обрушился на материковую часть Китая. Об этом сообщила Центральная метеорологическая служба КНР.
По ее информации, "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах - около 50 м/с. Как сообщает агентство "Синьхуа", на острове Тайвань жертвой тайфуна ранее стал один человек, несколько пострадали. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии.
Ранее в Китае из-за приближения супертайфуна был объявлен наивысший уровень опасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN