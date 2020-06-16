Супругу Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жену президента Украины, у которой ранее был обнаружен COVID-19, госпитализировали. Об этом со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины, сообщает УНН.

"Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - сообщили в ОП.

Отмечается, что Елена Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Как сообщалось, 12 июня у супруги президента Украины тест на COVID-19 показал положительный результат. Президент Украины Владимир Зеленский и их дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.-0-