Сутки с коронавирусом на планете: более 179 тыс. случаев заражения и 6 866 смертей

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом на планете за сутки возросло более чем на 179 тыс. и превысило 9,65 млн. Такие данные опубликовала 27 июня ВОЗ, передает ТАСС. Количество летальных исходов увеличилось почти на 7 тыс. и превысило 491 тыс.

На 11:00 27 июня в мире выявлены уже 9 653 048 инфицированных (+179 316 за сутки) и 91 128 умерших (+6 866 за сутки). За предыдущие сутки были выявлены 177 012 новых случая заражения и 5 116 смертей.

По-прежнему по количеству инфицированных первое место в мире занимает регион Северной и Южной Америки – там зафиксировано 4 816 794 случаев заражения (+106 867 за сутки). Зарегистрировано также 238 762 смертей (+5 134 за сутки). В Европе зафиксировано 2 638 903 заразившихся (рост за сутки 18 632) и 196 169 умерших (+ 621 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 006 279 (+18 745 за сутки), зафиксировано 22 964 смерти (+500 за сутки).

Больше всего инфицированных в США - 2 407 590. Далее следуют Бразилия (1 228 114), Россия (627 646), Индия (508 953), Великобритания (309 364), Перу (268 602), Чили (263 360), Испания (247 905), Италия (239 961) и Иран (217 724).-0-