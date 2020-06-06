Сутки в разрезе коронавируса: почти 128 тыс. новых случаев заражения в мире

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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 128 тыс., а количество смертей увеличилось более чем на 5,6 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 6 июня на сайте ВОЗ. По состоянию на 11:00 6 июня, в мире зарегистрированы 6 663 304 инфицированных и 392 802 умерших. За сутки заразились 127 950 человек, умерли 5 647. Днем ранее за сутки были выявлены 118 526 новых случаев заражения и 4 288 летальных исходов. Регион Северной и Южной Америки – на первом месте по количеству инфицированных - 3 155 370. За сутки их стало больше на 70 853. Количество умерших там увеличилось на 3 891 и достигло 176 167. В Европе - 2 249 999 заразившихся и 183 128 умерших. За 24 часа количество инфицированных возросло на 19 293, количество умерших - на 963. Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 605 026, зафиксированы 14 024 смерти. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 996, умерли 304 человека. Больше всего инфицированных зарегистрированы в США - 1 857 872 человека. Далее следуют Бразилия (614 941), Россия (458 689), Великобритания (283 315), Испания (240 978), Индия (236 657), Италия (234 531), Германия (183 678), Перу (183 198) и Турция (168 340).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!