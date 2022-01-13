Суточная заболеваемость коронавирусом в США за две недели выросла втрое

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суточная заболеваемость коронавирусом в США выросла почти втрое за последние две недели на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), сообщает ТАСС.

ЦКПЗ фиксируют средние суточные показатели заболеваемости за недельный период. Так, по состоянию за неделю, завершившуюся 10 января, в среднем 750 996 человек заражались коронавирусом в США. Это наиболее высокие данные по этому показателю с начала пандемии. Две недели назад - 27 декабря 2021 года - эта цифра едва превышала 254 тыс. заразившихся в сутки.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что в итоге никому не удастся избежать заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом он подчеркнул, что вакцинированные люди перенесут это заражение легче.

Ранее сообщалось, что 11 января число госпитализированных с коронавирусом в США достигло рекордных с начала пандемии показателей - 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, тогда общее число госпитализированных с COVID-19 составило более 142,2 человек.-0-