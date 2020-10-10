Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в США превысил 50 тыс.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суточный прирост количества людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, третий день подряд превышает 50 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные 10 октября на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

По информации сайта, 9 октября в США было зарегистрировано 57 420 новых случаев заражения коронавирусом, 8 октября - 56 191, 7 октября - 50 341 случай.

Ранее показатель числа инфицированных в стране превысил порог 50 тыс. в середине августа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 36,8 млн человек, свыше 1,06 млн умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,66 млн случаев заражения инфекцией нового типа, умерли 213 795 человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.-0-