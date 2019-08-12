Сверхдорогая яхта пробила причал в Австралии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии огромная яхта пробила причал с рестораном, сообщает телеканал
Никто не пострадал. Гости ресторана вовремя удалились на безопасное расстояние.
По словам членов экипажа, у яхты стоимостью несколько миллионов долларов вышел из строя один из двигателей, из-за чего не удалось замедлить судно, и оно пошло на таран. Ремонт потребуется и судну, и причалу. Во время столкновения поврежден понтон.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.28 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0428 BYN
|2.038 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1191 BYN
|3.105 BYN
|3.115 BYN