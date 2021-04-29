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29 апреля 2021, 18:12

Светлану Светличную выписали из больницы

Светлана Светличная. Фото РИА Новости
Светлана Светличная. Фото РИА Новости

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из клинической больницы имени С.С. Юдина, сообщает ТАСС.

"Светличную сегодня выписали", - сказали в больнице. Информацию о самочувствии артистки в больнице раскрывать не стали.

Ранее СМИ сообщали о подозрении на инсульт у актрисы.

В мае 2020 года Светлане Светличной исполнилось 80 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и других.-0-

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