Светлану Светличную выписали из больницы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из клинической больницы имени С.С. Юдина, сообщает ТАСС.

"Светличную сегодня выписали", - сказали в больнице. Информацию о самочувствии артистки в больнице раскрывать не стали.

Ранее СМИ сообщали о подозрении на инсульт у актрисы.

В мае 2020 года Светлане Светличной исполнилось 80 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и других.-0-