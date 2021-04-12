Священный для мусульман месяц рамадан наступил в странах Ближнего Востока

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появление на небосводе тоненькой ниточки молодого полумесяца ознаменовало вечером 12 апреля начало священного для мусульман месяца рамадан. Вторник в большинстве стран Ближнего Востока станет первым днем поста. Об этом объявил сегодня Высший суд Саудовской Аравии, опираясь на данные наблюдений специалистов Королевской астрономической обсерватории, сообщает ТАСС.

Несмотря на бумажные и электронные календари, в которых лунный календарь, подобно солнечному, расписан на несколько лет вперед, мусульмане, как и в старые времена, полагаются при определении этой даты на авторитетных астрономов и звездочетов - им выпадает важная миссия увидеть на небе с помощью приборов или даже невооруженным глазом тонкую нить будущей луны.

Исламский лунный календарь состоит из 12 месяцев по 29 или 30 дней. Всего в лунном году 354 или 355 дней, поэтому он короче солнечного. Рамадан - девятый месяц года, следующий за шаабаном, последним днем которого стало 12 апреля.

Со вторника пост, который считается одним из пяти столпов ислама, будут держать в Египте, Иордании, Кувейте, ОАЭ, Палестине, Саудовской Аравии и некоторых других странах. В течение месяца правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, любых вожделенных занятий, а вместо этого усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью, думать о вечном и душе, отбросив на время все мирское. Считается, что в рамадан всевышний принимает решения о судьбах людей. И поэтому особенно важно вести себя правильно с точки зрения заповедей ислама. На время поста должны быть забыты все распри и ссоры, врагам стоит зачехлить оружие, а друзьям советуют демонстрировать щедрость и дружелюбие, не скупясь на угощения всех, не забывая об обездоленных. Воздерживаться от рамадана разрешается путешественникам, воинам, а также пожилым, больным людям, беременным и кормящим женщинам. На время рамадана меняется график работы государственных учреждений, школ, банков, магазинов - все делается для того, чтобы людям было комфортнее держать пост.

Несмотря на испытания для тела и духа, рамадан на Ближнем Востоке не воспринимается как тяжкое бремя. Для мусульман этот месяц становится праздником, дающим возможность побыть наедине с собой, замедлить стремительный бег времени и попытаться восстановить душевное равновесие, настроившись на священную волну. Самое веселое время начинается с заходом солнца - ночь розговенья со всевозможными лакомствами, музыкальными фестивалями и концертами. Телеканалы в это время перекраивают сетки своего вещания и запускают главные премьеры года - бесконечные художественные сериалы, которые здесь принято смотреть целыми семьями до самого сухура - последнего по времени перед восходом солнца приема пищи.

Из-за пандемии коронавируса в рамадан вводятся ограничения, которые по сравнению с прошлым годом были немного облегчены. Так, в ряде стран, в числе которых и Египет, в этом году снят запрет на таравих - специальную молитву, которая выполняется только в рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари. Разрешили в стране пирамид и совершать намазы внутри мечетей, но с соблюдением мер предосторожности. А вот запрет на рамаданные благотворительные столы, которые накрывают всем желающим в период розговенья, сохраняется второй год подряд.-0-