Свыше 28 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 28 млн американцев досрочно проголосовали на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США. Подсчеты опубликованы сегодня на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, сообщает ТАСС.

В приведенных данных указано, что в США досрочно проголосовали уже 28 626 265 человек, по данным на 16 октября - 21 867 207. По числу досрочно проголосовавших избирателей Техас лидирует среди всех штатов: здесь проголосовали уже 4 064 685 американцев. Следом идут штаты Калифорния (3 037 970), Северная Каролина (1 526 973) и Флорида (2 509 245). Количество досрочно сделавших свой выбор превышает 1 млн человек в штатах Джорджия, Вирджиния и Нью-Джерси.

По данным властей Техаса, в этом штате проголосовало почти 24% зарегистрированных избирателей. В Джорджии этот показатель "устанавливает новые рекорды каждый час", отметил в понедельник на пресс-конференции вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.-0-