Свыше 39 млн человек в мире заразились COVID-19

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 39 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Число инфицированных на данный момент составляет 39,015 млн, умерли 1,099 млн человек, выздоровели 26,932 млн.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7,985 млн). Далее идут Индия (7,37 млн) и Бразилия (5,1 млн).-0-