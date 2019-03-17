Свыше 60 человек погибли при наводнении в Индонезии

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии в провинции Папуа при наводнениях, вызванных ливнями, погибли 63 человека, десятки людей числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

Ливневые дожди начались 16 марта вблизи Джаяпуры - административного центра Папуа. Стихия повредила по меньшей мере девять домов и два моста. На месте происшествия работает поисково-спасательная бригада.-0-