Свыше 60 человек погибли при наводнении в Индонезии

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии в провинции Папуа при наводнениях, вызванных ливнями, погибли 63 человека, десятки людей числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.
Ливневые дожди начались 16 марта вблизи Джаяпуры - административного центра Папуа. Стихия повредила по меньшей мере девять домов и два моста. На месте происшествия работает поисково-спасательная бригада.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4089 BYN
|2.405 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2546 BYN
|3.25 BYN
|3.26 BYN