Свыше 60 нелегальных мигрантов погибли в результате пожара на судне у берегов Ливии

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 нелегальных мигрантов числятся погибшими в результате пожара на судне, следовавшего из Ливии в Европу через Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

По его информации, трагедия произошла еще 18 марта недалеко от побережья Ливии, когда на деревянном судне, перевозившем более 100 человек, загорелся двигатель. Огонь стремительно охватил всю шлюпку, люди прыгали в воду, большинство не умело плавать.

В течение нескольких дней предпринимались поиски выживших и погибших, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. 45 спасенных были подняты на борт судна Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee, которая осуществляет операции по спасению в Средиземноморье.

По данным Международной организации по миграции, в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1 200 нелегальных мигрантов. В этом году в водах моря при попытке добраться до Европы утонули более 300 человек. В основном это происходит на главном используемом в настоящее время так называемом Центральном маршруте, идущем от побережья Ливии и Туниса к Южной Италии.-0-