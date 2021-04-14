Свыше полутонны незаконного кокаина перехватили в Хорватии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Хорватии в сотрудничестве с национальной таможенной службой провели успешную операцию по перехвату в морском порту Плоче в 90 км от города Дубровника незаконной партии кокаина из Южной Америки весом почти 575 кг, сообщает национальное телевидение HRT.

Как отмечает телеканал, операция по изъятию наркотических средств прошла 30 марта, однако представители полиции Дубровника объявили о ее некоторых деталях только сегодня. По словам начальника службы криминальной полиции Дубровачко-Неретванской жупании Зорана Тиквицы, всего в ходе спецоперации было изъято 574,869 кг наркотических средств общей стоимостью 57 млн евро.

"Уголовное расследование не завершено, оно продолжается в сотрудничестве с другими международными организациями, особенно с организациями из соседних стран", - со своей стороны подчеркнул руководитель полицейского управления региона.

Данная операция хорватских правоохранителей, в рамках которой не фигурируют задержанные, является уже третьей за последнее время.-0-