Свыше тысячи человек собрались в Риге на пикет против принудительной вакцинации

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пикет за добровольную вакцинацию от коронавируса и против антиковидных ограничений прошел сегодня на городской набережной около Президентского замка в Риге, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство LETA.

Протестная акция собрала более 1 тыс. человек. Она стартовала с шествия по Старой Риге, после чего участники отправились к Президентскому замку, где начался пикет. Организатором мероприятия выступила недавно созданная партия "Латвия на первом месте". Как указал на своей странице в Facebook лидер этой политической силы Айнарс Шлесерс, Рижская дума не запретила проведение этого пикета.

Устроители акции зачитали главе государства Эгилсу Левитсу ряд требований от народа Латвии, в том числе отказ от обязательной вакцинации от коронавируса, возобновление нормальной учебы в школах. Участники акции также просят прекратить нагружать предпринимателей выполнением сомнительных требований. Кроме того, президента призвали выразить вотум недоверия правительству и сформировать новый Кабинет министров, который бы работал на благо страны, а также обеспечить честные выборы нового Сейма (парламента).

"Вы обязаны выполнить наши требования и в течение двух недель отменить все законы и правила Кабинета министров, которые дискриминируют, ограничивают и разделяют людей", - говорится в обращении главе государства.

Правительство Латвии ранее постановило, что вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять сотрудников этих учреждений, не получивших сертификат вакцинации. Однако в начале сентября власти решили отложить этот законопроект.-0-