Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - в американском городе Кранстоне было огнестрельное ранение в голову. Нет свидетельств того, что речь идет о преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Информацию о смерти 84-летнего Сергея Хрущева подтвердила 18 июня внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

В материале Associated Press приводится комментарий представителя полицейского управления Кранстона Тодда Паталано. По его словам, нет причин полагать, что речь идет о преступлении. Агентство не разъясняет, считают ли американские власти, что Сергей Хрущев совершил самоубийство, или рассматривают версию, что произошел несчастный случай.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.-0-

Умер сын Никиты Хрущева Обстоятельства и причины смерти Сергея Хрущева выясняются.