Сын президента Сербии заразился коронавирусом

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший сын президента Сербии Александара Вучича Данила Вучич заразился коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Instagram.

"Когда все это началось, мой сын Данила сказал мне, что сдаваться нельзя", - написал Александар Вучич в социальной сети. Президента Сербии также рассказал, что его сын был госпитализирован в инфекционную клинику.

"Сын, ты это победишь. Папа любит тебя, мы все любим тебя!", - добавил Александар Вучич в конце сообщения.

По данным, размещенным на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Сербии на вечер 8 апреля коронавирусом заразились 2 666 человек, скончались 65 пациентов.-0-