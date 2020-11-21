Сын Трампа заразился коронавирусом

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, он в самоизоляции. Об этом говорится в заявлении, распространенном его официальными представителями, сообщает ТАСС.

"В начале недели тест Дона показал положительный результат, после этого он находился на карантине в своем коттедже, - отметили представители старшего сына президента США Дональда Трампа. - У него пока совершенно не было симптомов, он в полной мере следует медицинским рекомендациям, касающимся COVID-19".

Трамп-младший - однин из вице-президентов компании своего отца The Trump Organization.

Как сообщалось ранее, американский лидер в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября президент покинул медучреждение и вернулся в Белый дом. Лечащий врач Дональда Трампа позже сообщил, что результаты тестов президента США на коронавирус были отрицательными.

Как отмечал глава Белого дома, его младший сын Бэррон также был инфицирован. По словам американского лидера, его сын перенес это очень легко.

Заражение вирусом в последние месяцы также было выявлено у ключевых сотрудников администрации США.-0-