Сын Валерии госпитализирован после аварии под Санкт-Петербургом

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын Валерии госпитализирован в больницу после ДТП, сообщает российский телевизионный Пятый канал. Арсений Шульгин с друзьями направлялся в город на Неве по новой трассе М-11.

На подъезде к Санкт-Петербургу машину занесло, она ударилась об отбойник. В сторис Арсений разместил снимок последствий аварии.

"Берегите себя", — подписал снимок Арсений.

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Молодой человек сообщил, что у девушки, которая ехала с ними в машине, перелом руки, а ему зашили губу.

"Сидел на переднем сиденье. В момент удара двумя руками держал девочку. Прежде всего думал о ее жизни", — подписал видео Арсений. Сыну Валерии 21 год.-0-