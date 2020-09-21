Тадж-Махал возобновил работу после самого долгого перерыва в истории

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый мавзолей-мечеть в Индии Тадж-Махал вновь доступен для посетителей спустя шесть месяцев после закрытия на фоне пандемии COVID-19. Это был самый длительный период закрытия в истории Тадж-Махала, сообщает BBC.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Индии, Тадж-Махал вновь открылся для посещения 21 сентября в 8.00 по местному времени. Перед открытием во всем комплексе проведена тщательная дезинфекция. Власти заявили, что на входе у всех посетителей будут проверять температуру. Также гостей комплекса попросили покупать билеты заранее, в цифровом виде - это поможет избежать очередей на входе. В связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию посетителям Тадж-Махала запрещено делать групповые фото.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии в первое время после открытия Тадж-Махал будет принимать лишь 5 тыс. посетителей в день. При этом до пандемии мавзолей-мечеть ежедневно принимал около 70 тыс. гостей.

По последним данным, Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных COVID-19 (после США). В стране подтверждено 5,4 млн инфицированных, с момента вспышки скончались 87,8 тыс. человек. Штат Уттар-Прадеш, где расположен Тадж-Махал, занимает пятое место в стране по количеству заболевших.

Знаменитый на весь мир мраморный мавзолей был построен в 17 веке императором Великих Моголов Шах-Джаханом в память о своей супруге Мумтаз Махал, которая умерла при родах 14-го ребенка. В последний раз комплекс был закрыт на короткое время в 1978 году после наводнения в Агра, где он расположен. До этого Тадж-Махал закрывался на несколько дней в 1971 году во время войны между Индией и Пакистаном.-0-