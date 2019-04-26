Таджикистан вводит госпошлины для туристов и паломников

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане введена пошлина для иностранных туристов, которые посещают страну, а также для граждан республики, которые едут за рубеж от туристических компаний, сообщает местное информагентство ASIA-Plus .

Соответствующие поправки в закон "Об иных обязательных платежах в бюджет" по предложению правительства приняты сегодня нижней палатой парламента Таджикистана.

От оплаты пошлины освобождены ветераны ВОВ, участники ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, инвалиды первой и второй групп, дети до 16 лет, а также дипломаты.

Размер туристических пошлин будет определять правительство страны. По некоторым данным, туристы должны будут платить по $1 за сутки.

Отмечается, что в настоящее время в Таджикистане работают 145 туристических компаний. Республику в прошлом году посетили более миллиона иностранных туристов. -0-