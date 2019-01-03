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Таиланд готовится к сильнейшему за последние 30 лет шторму

В мире 03.01.2019 | 16:43
Фото tourprom.ru
Фото tourprom.ru

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда начали подготовку к мощному тропическому шторму, который надвигается на юго-восточное побережье. Согласно прогнозам, он может стать для королевства сильнейшим за последние 30 лет, сообщает Associated Press.

По данным метеорологов, шторм, получивший название "Пабук", обрушится на Таиланд в пятницу 4 января. Он принесет мощные ливни и сильный ветер в 16 тайских провинций.

Местные власти начали подготовку к возможным наводнениям в регионах, где прогнозируется шторм. Ожидается, что наибольший ущерб стихия нанесет провинции Сураттхани, к которой относятся популярные курортные острова Пханган и Самуй.

Шторм "Пабук" движется в направлении Сиамского залива при максимальной скорости ветра 65 км/ч. Метеорологи предупреждают, что высота волн в заливе может достигать 5 м, а у побережья Андаманского моря - 3 м. В связи с этим в ближайшие дни не рекомендуется выходить в море.

Из-за приближающегося шторма на двух платформах по добыче природного газа в Сиамском заливе приостановлены работы, персонал эвакуирован на берег.

Власти Таиланда опасаются, что шторм "Пабук" будет самым сильным с 1989 года, когда из-за тайфуна "Гей" погибли более 400 человек. В 1962 году на юге Таиланда тропический шторм унес жизни более 900 человек.-0-

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Теги
реагирование на ЧС, стихийное бедствие, Таиланд
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