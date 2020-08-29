Таиланд откроет границы для желающих остаться надолго иностранцев

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда одобрили план открытия границ для иностранцев, Bloomberg сообщил со ссылкой на представителя тайского кабмина.

Отмечается, что сейчас уточняются конкретные меры, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Когда страна откроет границы, пока неизвестно.

Таиланд начнет выдавать визы иностранцам, которые хотят остаться в стране надолго — до девяти месяцев. Прибывшие на долгое время иностранцы должны будут провести 14 дней в карантине на популярном у туристов острове Пхукет и сдать несколько тестов. После трех недель на Пхукете иностранцам будет разрешено выехать в другие провинции Таиланда. Предполагается, чтоТаиланд начнет снова принимать иностранцев до наступления зимы.

Таиланд — одна из наиболее успешных в мире стран в борьбе с инфекцией: там не было новых случаев передачи вируса внутри страны больше трех месяцев. При этом экономика Таиланда зависит от туризма и, по прогнозам, может стать одной из наиболее пострадавших в мире — падение ВВП может составить 8,5%, пишет Bloomberg. Возвращение иностранцев может стать спасительным для туристической сферы Таиланда, которая с трудом выживает после пяти месяцев без зарубежных гостей, отмечает агентство.-0-