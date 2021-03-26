Таиланд откроет Пхукет для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Таиланда разрешило с 1 июля вакцинированным от коронавируса туристам, прибывающим на курортный остров Пхукет, не проходить карантин, сообщает Bloomberg.

В ходе заседания комиссии по экономическим вопросам глава правительства Прают Чан-Оча одобрил план открытия Пхукета. Власти планируют вакцинировать не менее 70% жителей острова в рамках подготовки к открытию курорта. Среди местного населения будет распределено более 930 тыс. доз вакцин от коронавируса.

Отмечается, что Пхукет откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем остальные курорты в стране.

Ранее власти Таиланда приняли решение с 1 апреля сократить обязательный карантинный период для людей, въезжающих в страну, с двух недель до 10 дней. Кроме того, для вакцинированных туристов карантин вовсе будет сокращен до 7 дней. Данное послабление не будет применяться к посетителям из стран, где зарегистрированы случаи заражения новыми штаммами коронавируса.-0-