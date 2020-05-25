Таиланд приступит в октябре к испытаниям вакцины против коронавируса на добровольцах

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытания вакцины против коронавируса начнутся в Таиланде в октябре. Для этих целей планируется привлечь 5 тыс. добровольцев. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Испытания начнутся после трехмесячного тестирования вакцины на обезьянах, результаты которого планируется получить к концу августа.

Контракт на производство вакцины для испытания на людях будет заключен с заводом в Канаде. Первоначально вакцину введут 30-50 добровольцам для определения ее безопасности. Далее инъекцию сделают 250-500 испытуемым, чтобы проверить способность вакцины активировать иммунную систему. После этого к тестированию привлекут остальных добровольцев, чтобы проверить эффективность вакцины для профилактики коронавируса.

На сегодняшний день общее число инфицированных в Таиланде превысило 3 тыс., вылечились более 2,9 тыс. человек, умерли 56. На территории всей страны с 23.00 до 4.00 действует комендантский час. Нарушителям грозит до двух лет тюремного заключения или штраф в размере $1,2 тыс.-0-