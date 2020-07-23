Таиланд продлил режим ЧП до 31 августа

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда решили продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца августа, несмотря на низкое суточное число новых случаев заражения COVID-19 в течение последних двух месяцев. Об этом сообщает BBC.

По словам представителей правительства Таиланда, решение о продлении режима ЧП принято в связи с распространением коронавируса в мире. При этом, несмотря на действие особого режима, Таиланд разрешает въезд в страну некоторым категориям иностранцев и постепенно ослабляет карантинные ограничения. "Для нас все равно важно поддерживать этот режим, потому что наша страна начинает все шире открываться для деловых встреч и туризма, что стимулирует экономику", - подчеркнул Сомсак Рунгсита, генеральный секретарь Национального совета безопасности Таиланда.

Закон о чрезвычайном положении не будет ограничивать политические собрания, постановил комитет по ослаблению карантина в стране. Также, несмотря на режим ЧП, в Таиланде не планируют вводить комендантский час, сообщает газета Bangkok Post.

Чрезвычайное положение было объявлено в Таиланде в апреле, чтобы сдержать распространение коронавируса. По сравнению с другими странами в Таиланде было зарегистрировано относительно немного случаев COVID-19. С начала пандемии там заболели 3,2 тыс. человек, 58 пациентов скончались. C начала мая, за редкими исключениями, число новых случаев за сутки в стране не превышает 10.-0-