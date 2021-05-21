Таиланд продлил режим ЧП из-за коронавируса до 31 июля

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр по борьбе с COVID-19 Таиланда решил продлить общенациональное чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса еще на два месяца - до 31 июля, сообщает Bloomberg.

Таиланд борется с третьей волной COVID-19: за последние семь недель число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в четыре раза, а смертность - в семь раз. Волна инфекций, начавшаяся в ночных развлекательных заведениях Бангкока в начале апреля, теперь распространилась на многолюдные общины, строительные лагеря и тюрьмы.

Как сообщает ТАСС, в Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В настоящее время общее число заразившихся в королевстве превысило 123 тыс. человек, вылечились более 79,5 тыс., умерли 735. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом производства китайской компании Sinovac.-0-