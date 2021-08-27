Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" въезжать на Пхукет без карантина 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V" прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ на Пхукете Владимира Соснова.





"Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", - сообщил Владимир Соснов.





"Для прибытия на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда. Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня", - уточнил консул.





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В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся COVID-19 в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов.-0-